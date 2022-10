Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, stand afara, in intuneric, langa epava unei drone doborate, ca numeroasele atacuri ruse asupra centralelor electrice nu vor frange spiritul ucrainenilor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In ultimele doua saptamani, Rusia a lansat zeci de rachete si vehicule aeriene fara pilot asupra retelei ucrainene de productie a energiei electrice, cauzand daune majore si intreruperi de curent.

- Kievul a fost lovit de „drone kamikaze”, luni dimineata, transmit reprezentantii biroului presedintelui Volodimir Zelenski. A izbucnit un incendiu la o cladire rezidentiala dupa atacurile cu patru drone din Kiev, de luni dimineata, iar medicii sunt la fata locului, potrivit Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia, vineri, intr-un interviu pentru Reuters, de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei si a afirmat ca este prea devreme sa spuna ca soarta razboiului se schimba, in pofida avansului teritorial rapid al fortelor sale din aceasta luna.…

- Un videoclip recent arata trupele ucrainene in zona Herson, recucerind cateva teritorii și localitați. Intr-un videoclip de pe rețelele de socializare in care apare un soldat ucrainean ridicand steagul țarii sale in localitatea Vysokopillya, in regiunea Herson, care ar fi fost recucerita de forțele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 180. Trupele ruse au facut unele progrese in inaintarea lor catre nord, dinspre orasul Herson catre Nikolaev, si au lansat rachete asupra oraselor situate la vest de centrala nucleara Zaporojie, a anuntat luni Kievul, care a interzis demonstratiile si alte manifestari ocazionate…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a indemnat pe ucraineni sa fie vigilenți inainte de ziua de miercuri, cand se marcheaza 31 de ani de independența fața de regimul sovietic, in timp ce sugereaza ca Ucraina va lua recupera Crimeea in anul acesta, transmite Reuters . Ucrainenii nu trebuie sa…