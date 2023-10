Stiri pe aceeasi tema

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Saptamana 02.10.2023-08.10.2023 (S40/2023) La nivelul județului, numarul total de cazuri de infecții respiratorii acute ( IACRS și pneumonii) a fost de 679. Lipsa de activitate gripala la nivelul județului. Pana la data de 08.10.2023 au fost vaccinate antigripal 336 persoane din grupele la risc, cu…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, a tras la raspundere intreaga Fasie Gaza, joi, pentru atacul comis sambata trecuta de gruparea islamista palestiniana Hamas, care a facut peste 1.300 de morti in Israel.De asemenea a justificat bombardamentele intense efectuate de armata israeliana asupra acestei…

- Bilantul victimelor atacurilor israeliene in Fasia Gaza a crescut la 830 de morti si 4.250 de raniti, anunta marti Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN.Un bilant anterior anunta 687 de morti. Ministerul palestinian perecizeaza ca intreruperi ale Internetului afecteaza actualizarea bilantului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul lansat de Hamas si a indemnat la "toate eforturile diplomatice pentru a evita o conflagratie mai ampla, a precizat purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, intr-o declarație oficiala data publicitații. "Secretarul general este profund…

- NATO ia atitudine dupa o noua drona cazuta in țara noastra: „Continuam sa monitorizam situația in stransa legatura cu autoritațile romane” NATO ia atitudine dupa o noua drona cazuta in țara noastra: „Continuam sa monitorizam situația in stransa legatura cu autoritațile romane” Romania a anunțat NATO…

- Prim-ministrul Dorin Recean a avut o intrevedere cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa. Oficialii au discutat despre aspectele situației regionale de securitate și eforturile de consolidare a capacitaților de aparare ale Republicii Moldova.

- Apple a confirmat in sfarsit data la care il va prezenta pe iPhone 15 si anume 12 septembrie 2023. Se potriveste cu ce stiam pana acum si anume ca noul iPhone va fi prezentat in prima jumatate a lunii septembrie. Acum Apple a trimis invitatia spre presa, confirmand data de 12 septembrie 2023 pentru…