Bombardamentele din sudul Siriei împotriva rebelilor continuă Potrivit unei surse din randul opozitiei apropiata discutiilor, delegatia rusa i-a avertizat marti pe rebeli ca miercuri va fi "ultima zi" pentru negocieri si ca vor trebui sa dea un "raspuns final".



Fortele regimului au lansat la 19 iunie o ofensiva pentru a elibera teritoriile controlate de insurgenti in sudul Siriei, sector sensibil care se invecineaza cu Iordania si Inaltimile Golan in mare parte ocupate de Israel.



Adoptand o strategie ce cuprinde bombardamente sangeroase si negocieri sub egida Moscovei, regimul presedintelui Bashar Al-Assad a cucerit circa 30 de localitati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

