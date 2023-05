Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a declarat, luni, ca un „grup de sabotaj” al armatei ucrainene a intrat pe teritoriul rusesc in districtul Graivoron, care se invecineaza cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Rador.Viacheslav Gladkov a anunțat printr-o postare pe platforma Telegram ca…

- In regiunea Emilia-Romagna, din partea de centru-nord a Italiei, se menține și joi alerta de cod roșu de precipitații abundente, informeaza Rador.Miercuri au decedat din cauza inundațiilor noua persoane. 24 de localitați sunt sub apa, peste 5.000 de persoane au fost evacuate, iar alte 50.000 sunt…

- Doua persoane au fost ranite aseara, in urma unei explozii care s-a produs intr-un apartament din localitatea Periam, din județul Timiș, informeaza Rador.Este vorba despre un barbat și o femeie, care au arsuri de gradul doi și, respectiv, de gradul intai pe membre și pe fața, ambele persoane fiind…

- Bombardamente ruse ‘masive’ s-au soldat miercuri cu cel putin 16 morti si 22 de raniti in regiunea Herson, sudul Ucrainei, informeaza AFP si dpa. ‘Atac masiv al ocupantilor impotriva civililor in regiunea Herson: bilantul a crescut la 16 persoane’ ucise, a anuntat Parchetul regional pe Telegram. Potrivit…

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut seara trecuta munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras.„In timpul…

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP.…

- Cel puțin opt persoane - inclusiv un copil de doi ani - au fost ucise in bombardamentele rusești asupra localitații Sloviansk, in regiunea Donbas din estul Ucrainei, scrie Rador.Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat ca alte 21 de persoane au fost ranite in atacul asupra unui cartier rezidențial…

- Cel puțin o persoana a fost ranita luni in regiunea Belgorod, din sudul Rusiei, dupa ce forțele ruse au doborat trei rachete, a declarat guvernatorul regiunii de la granița cu Ucraina. Resturile rachetelor au distrus și linii electrice in apropierea orașului Novi Oskol, dar inca nu se stie cat de…