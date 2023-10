Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a lovit in noaptea de joi spre vineri circa 100 de pozitii ale gruparii islamiste Hamas din Fasia Gaza si l-a ucis pe Muhammad Abu 'Odeh, un membru al fortelor navale ale gruparii despre care se spune ca a participat la agresiunea brutala de pe teritoriul israelian din 7 octombrie.

- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la frontiera de nord a tarii cu Libanul dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, potrivit dpa.

- Israelul a ordonat evacuarea localitatilor aflate la o distanta de pana la 2 kilometri de zona de frontiera in urma atacurilor repetate din partea militiei siite Hezbollah (pro-Iran) dinspre sudul Libanului, informeaza luni dpa, potrivit Agerpres.

- Deschiderea punctului de frontiera Rafah ar putea fi singura salvare pentru cetațenii straini din Gaza, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata informația vehiculata este ca vor fi lasați sa treaca doar cetațenii straini sau cei care au dubla cetațenie. Deschiderea frontierei ar urma sa fie insoțita…

- Armata israeliana afirma ca a lovit ținte din sudul Libanului cu ajutorul unor elicoptere de lupta, a anunțat armata pe rețelele de socializare.Separat, Forțele Interimare ale Națiunilor Unite in sudul Libanului (UNIFIL) au declarat ca au detectat explozii in apropiere de Al-Boustan, in sud-vestul…

- Artileria israeliana a lovit duminica sudul Libanului, ca raspuns la un atac armat provenit din aceasta zona, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de France Presse si Reuters. Hezbollah recunoaște ca a tras asupra Israelului și anunța ca e solidar cu „rezistența palestiniana victorioasa”,…

- Semnalul dat de ONU: Hezbollah ar putea sa intervina in urmatoarele ore in Israel / Ordin de retragere pentru forțele de menținere a paciiForțele ONU de menținere a pacii din sudul Libanului au primit ordin sa se retraga și sa se adaposteasca in bazele lor principale, pe masura ce se teme ca Hezbollah…