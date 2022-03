Stiri pe aceeasi tema

BBC transmite ca a primit informații despre victime in masa in urma unui atac cu rachete asupra unei cazarmi ale armatei ucrainene din orașul Nikolaeiv, la Marea Neagra, in apropiere de Odesa.

Nave ruse de razboi de la Marea Neagra au bombardat zona de coasta, in apropierea orasului Odesa, anunta armata ucraineana, relateaza CNN.

Aeroportul din orasul Dnipro, in estul Ucrainei, a suferit "distrugeri masive" in urma a doua bombardamente euse, in noaptea de luni spre marti, anuntta autoritatile regionale, relateaza AFP.

Ucrainenii ar fi aruncat in aer, ieri, un pod in apropiere de Cuciurgan pentru ca Odesa sa nu fie incercuita din toate parțile de armata rusa, ținand cont ca trupe militare rusești se afla și pe teritoriul regiunii transnistrene.

O unitate speciala a forțelor armate ucrainene a prins in ambuscada și a distrus mai multe tancuri rusești aflate intr-un sat aflat la aproximativ 48 de kilometri de Kiev, au anunțat oficialii ucraineni.

Fostul campion mondial la biatlon Dmitro Pidrucinii a anuntat, intr-o postare in retelele de socializare, ca s-a inrolat in armata, in orasul sau Ternopil (vestul Ucrainei), in urma invadarii tarii sale de catre Rusia, transmite DPA.

Mai multe explozii au fost auzite luni seara la Kiev, pe care forte ruse incearca sa-l cucereasca, fara succes, relateaza AFP.

Antonov 225, cel mai mare avion din lume, ar fi fost distrus duminica in urma unor bombardamente care au avut loc pe Aeroportul Antonov, de langa Kiev, in localitatea Hostumel.