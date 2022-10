Bombardamente rusești: Un băiat de 11 ani, salvat de sub dărâmăturile unei clădiri din Nikolaev a decedat Un baiat in varsta de 11 ani care a fost salvat din daramaturile unei cladiri din Nikolaev bombardata de ocupanții ruși a murit la spital, potrivit oficialilor ucraineni, citați de CNN și Hotnews. Vitalii Kim, șeful administrației militare din regiunea Nikolaev, a declarat ca baiatul, pe nume Artem, a fost adus la spitalul regional și a intrat in stop cardiac. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a declarat ca baiatul a fost prins sub daramaturile unei cladiri cu cinci etaje timp de peste șase ore in timpul nopții, inainte de a fi salvat in cele din urma joi dimineața devreme.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

