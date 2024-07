Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele de lupta israeliene au lovit o serie de tinte Hezbollah din Liban in cursul noptii, a anuntat duminica armata israeliana (IDF), atacul intervenind dupa ce 12 copii au fost ucisi sambata de o racheta care a lovit un sat din Inaltimile Golan, controlate de Israel, relateaza CNN si The Times…

- O racheta lansata de milițiile libaneze proiraniene Hezbollah a lovit sambata Majdal Shams, un oraș druz situat pe Inalțimile Golan, cazand un teren de fotbal din apropierea unui loc de joaca local. Explozia a ucis cel puțin 10 persoane și a ranit 34, dintre care 17 sunt in stare critica, inclusiv copii,…

- Zece persoane, inclusiv copii, au fost ucise sambata intr-un atac cu racheta asupra unui teren de fotbal din Inalțimile Golan ocupate de Israel, a raportat N12 News din Israel, citat de Reuters. E cel mai grav incident de pana acum in lunile de violențe dintre Israel și grupurile armate din Liban.

- Spitalul de copii „Ohmadit” din Kiev a fost lovit luni de o racheta ruseasca, provocand pagube mari, ceea ce a dus la evacuarea pacienților. Presa ucraineana scrie ca exista oameni prinși sub daramaturi. Rusia a lansat un atac extins cu rachete asupra Ucrainei, Ministerul de Interne de la Kiev vorbind…

- Centrul de Sanatate al Filialei Salaj de Cruce Roșie va lansa un program local de depistare și prevenire a scoliozei la copii (afecțiune a coloanei), a anunțat directorul Direcției de Sanatate Publica Salaj. Anunțul a fost facut la Instituția Prefectului Salaj, in cadrul unei intalniri in care a fost…

- Statele Unite au avertizat, marti, cu privire la "consecintele dezastruoase" pe care le-ar avea un nou conflict intre Israel si Hezbollah in Liban si au cerut gasirea unei solutii "diplomatice"

- Tiriac are 3 moștenitori legitimi - Ion Alexandru Tiriac, Karim Mihai Tiriac si Ioana Natalia Tiriac -, dar a dezvaluit ca are, in total, 33 de copii si ca isi va imparti averea in 33 de parti egale.”Mereu mi-au placut femeile, nu pot sa explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 in total.…

- 57 de copii au fost uciși in Ucraina, in luna martie 2024, anunța ministrul britanic al Apararii bazat pe o statistica ONU. Numarul este dublu in comparație cu luna precedenta. Și numarul adulților uciși a crescut.