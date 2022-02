Chiar in timpul negocierilor de pace, au loc bombardamente masive in Harkov. Sunt zeci de morți și sute de raniți. Informațiile au fost furnizate de Consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei Anton Gherashchenko, care a spus ca armata rusa a folosit rachete Grad. In urma bombardamentelor , zeci de oameni au fost uciși și alte sute au fost raniți, a menționat Gherașcenko. Imagini cu puternic impact emoțional! A real hell is going on in #Kharkov . There are civilians killed. pic.twitter.com/g7atBwgEbK — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022 Urmarește Romania Libera pe Facebook și Google…