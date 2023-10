Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat "metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fasia Gaza, relateaza News.ro.Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, denunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce armata israeliana a lansat miercuri noi raiduri in…

- Razboiul purtat in prezent de catre Israel in Fasia Gaza trebuie sa eradicheze miscarea islamista palestiniana Hamas, pentru a descuraja islamismul violent in lume, declara miercuri ministrul israelian al Informatiilor Gila Gamlie intr-un interviu acordat AFP.”Nu exista optiune si nici macar idee…

- De cand militanții Hamas au pornit asaltul cu rachete asupra Israelului, in dimineața zilei de 7 octombrie 2023, armata coordonata de la Tel Aviv a fost in alerta. Israelul a pus serios la treaba sistemul Iron Dome pentru a dobori rachetele și proiectilele trase din Fașia Gaza și a bombardat constant,…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde „lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse. „Misiunea noastra…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. "Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi", a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia israeliana de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj catre populatie: „Suntem in razboi si vom castiga!”. Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Rezervistii din Israel au fost mobilizati. Netanyahu promite…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat in aceasta dimineața declansarea unei operatiuni – “Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. “Am decis sa punem…