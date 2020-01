Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Europei ca, daca vrea sa puna capat conflictului din Libia, sa sprijine actiunile tarii sale in aceasta tara nord-africana, unde Ankara furnizeaza sprijin armat sefului Guvernului de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, condus de Fayez al-Sarraj si…

- Maresalul Khalifa Haftar este pregatit sa respecte armistitiul in Libia, a anuntat joi ministrul german de Externe Heiko Maas, in urma unei intalniri cu cel mai puternic om din estul Libiei, relateaza AFP.

- Rusia a anuntat marti ca negocierile purtate la Moscova intre cei doi lideri rivali libieni au condus la o prelungire pe o perioada ”nedeterminata” a armistitiului, in pofida refuzului maresalului Khalifa Haftar de a semna un acord oficial imediat, relateaza AFP potrivit news.roPotrivit Moscovei,…

- Trupele omului forte din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, au anuntat sambata un acord de incetare a focului cu incepere de duminica, orele 0.00 (sambata, 22.00 GMT), conform apelului lansat miercuri de Moscova si Ankara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acestea au avertizat insa intr-un scurt…

- Riscul unei internationalizari a conflictului din Libia provoaca un freamat diplomatic fara precedent, de la inceputul, in aprilie, al ofensivei maresalului Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, impotriva orasului Tripoli, sediul Guvernului de Uniune Nationala (GNA), relateaza AFP,…

- Forțele mareșalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei, au anunțat luni ca au intrat în localitatea Syrte (450 km est de Tripoli), pâna în prezent sub controlul forțelor guvernului de uniune naționala (GNA), cu sediul în Tripoli, scrie AFP.Forțele pro-Haftar…

- ​​Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat joi ca parlamentul va examina în ianuarie o moțiune privind autorizarea trimiterii de trupe în Libia pentru a susține guvernul de uniune naționala împotriva forțelor mareșalului Khalifa Haftar care controleaza estul țarii. „Vom…

- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…