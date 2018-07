Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise in urma unui atac aerian avut loc vineri intr-o zona controlata de organizatia Stat Islamic din estul Siriei, situata langa granita cu Irak, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, informeaza Reuters.

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Trei persoane au fost ranite intr-un incident armat produs luni la un azil de batrani situat la periferia orasului Los Angeles, in statul american California, anunnta autoritatile, precizand ca presupusul autor al atacului a fost retinut (mediafax).Atacul armat a avut loc imediat dupa ce pompierii…

- "Aparate ale coalitiei americane au bombardat una dintre pozitiile noastre militare din zona al-Hari, la sud-est de Abu Kamal", oras din provincia Deir ez-Zor (est), a scris agentia Sana citand o sursa militara, adaugand ca mai multe persoane au fost ucise.In provincia rasariteana Deir…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite,luni, la Kabul, intr-un atentat sinucigas revendicat de gruparea Statul Islamic vizand o adunare a unor lideri religiosi care tocmai proclamase o fatwa impotriva terorismului cu mai putin de o ora inainte, relateaza AFP. Cel putin opt persoane…

- Cel putin 116 persoane au murit in ultimele zile in India in urma unor intemperii puternice, bilant cauzat in principal de furtuni de nisip care au fost printre cele mai violente din ultimele decenii, relateaza AFP joi.Cel putin 102 persoane au murit din cauza vanturilor care au suflat cu…

- Doua atentate sinucigașe au avut loc luni in capitala afgana Kabul. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise, din care un fotograf al AFP și alți trei jurnaliști. O prima explozie a avut loc luni dimineata intr-o zona din apropierea sediului serviciilor de informatii afgane (NDS). O a doua explozie a…