Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a revendicat miercuri dimineata o serie de atacuri aeriene 'de mare amploare' impotriva unor tinte militare din Siria, 'drept raspuns' la tirurile de rachete din urma cu o zi, relateaza AFP. Sistemul de aparare israelian a interceptat marti patru rachete trase dinspre…

- Președintele american Donald Trump a decis grațierea a doi militari acuzați de crime de razboi și i-a redat gradul unui al treilea, ignorând astfel sfaturile oferite de Pentagon, relateaza postul CNN, citat de Mediafax.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, și alți oficiali din cadrul…

- In orasele israeliene Netivot si Askelon au sunat sirenele pentru a avertiza populatia locala asupra atacurilor, potrivit unor informatii difuzate initial de armata. Armata a semnalat tiruri din Gaza si a indicat ca aviatia sa a bombardat si lovit o unitate a Jihadului islamic care lansase…

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru.Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Fortele turce si fortele kurde siriene angajate în conflict în nord-estul Siriei s-au acuzat reciproc de încalcarea armistitiului mediat de SUA, transmite sâmbata agenția DPA, potrivit Agerpres.Ministerul turc al Apararii a comunicat ca „teroristii” au desfasurat…

- Circa 100 de persoane - femei avand legatura cu Statul Islamic si copii ai acestora - au evadat dintr-o tabara pazita de fortele de securitate sub comanda kurzilor sirieni in nordul Siriei, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), informeaza Reuters…

- Israelului ar trebui sa i se permita sa actioneze liber impotriva Iranului, a sustinut premierul Benjamin Netanyahu, joi, la Soci, unde s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre coordonarea in domeniul securitatii in Siria, informeaza Reuters. Cei doi lideri…

- A fost declansat razboiul dronelor, purtat deasupra teritoriului libanez si sirian de catre Israel si Iran. Escaladarea tensiunilor a fost semnalata de un purtator de cuvânt al Hezbollah -“Partidul lui Allah” din Liban, sustinut de Teheran - care a anuntat ca doua drone israeliene…