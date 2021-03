Bombardamente în estul Ucrainei: Patru soldați uciși și doi răniți Patru soldați ucraineni au fost uciși și alți doi raniți, vineri, într-un bombardament în estul Ucrainei, care se afla într-un razboi cu separatiștii pro-ruși din 2014, a anunțat Kievul, relateaza AFP.

Separatiștii "au încalcat din nou armistițiul și au tras asupra pozițiilor ucrainene" folosind mortiere, lansatoare de grenade și mitraliere de calibru mare în regiunea Donețk, a declarat armata ucraineana într-un comunicat. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

