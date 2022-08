Bombardamente în apropierea centralei nucleare Zaporojie, în timp ce vizita ONU stagnează Obuze de artilerie au lovit din nou duminica orasul ucrainean Energodar, in apropiere de centrala nucleara Zaporojie ocupata de Rusia, in contextul in care Rusia a cerut ONU sa asigure securitatea sitului, relateaza DPA. Fiecare parte a acuzat-o pe cealalta pentru bombardamentele de duminica si ambele au raportat ca un civil a fost ucis. Autoritatile ruse au declarat ca „nationalistii din Ucraina” au lovit zona, in timp ce primarul ucrainean al orasului, Dmitro Orlov, a vorbit despre o „provocare criminala” din partea Rusiei. Nu a existat nicio confirmare independenta a incidentului. Cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

