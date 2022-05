Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Atacurile in zona de est a Ucrainei s-au intensificat joi, potrivit armatei ucrainene, in timp ce guvernul de la Kiev a atentionat cu privire la miscari ale fortelor ruse si proruse la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova, informeaza dpa. Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, fortele…

- Razboiul din Ucraina a intrat in ziua 52, iar sirenele au sunat in aceasta dimineața in capitala Kiev, dar și in alte orașe ale Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.

- UPDATE 07.00 - Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei spune ca trupele sale continua sa respinga atacurile forțelor ruse asupra capitalei Kiev.Semne ale contraofensivei au inceput sa apara inca de la jumatatea lunii martie. Saptamana trecuta, armata ucraineana a anunțat ca a distrus o mare nava…

- In a 16-a zi a invadarii Ucrainei și a doua zi dupa eșecul și al celei de a 4-a intalniri ruso-ucrainene, tancurile ruse se afla la porțile capitalei, Kievul, iar multe alte orașe ucrainene sunt asediate, ținte ale unor violente bombardamente, in special Mariupol, unde situația este extrem de critica.…

- Vladimir Putin a declarat ca orice națiune care impune o zona de interdicție aeriana va fi considerata un combatant inamic. Forțele rusești intampina probleme in obiectivul lor cheie de a cuceri Kievul, dar fac progrese semnificative in sudul Ucrainei. To astazi, Zelenski a declarat ca ucrainenii au…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 79 de ani, l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, 69 de ani, numindu-l un „dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. „Putin s-a inselat” și „suntem pregatiti, suntem uniti”, a spus liderul de la Casa Alba, in primul sau discurs despre Starea Uniunii…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.