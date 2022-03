Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a fost bombardata de catre armata rusa o baza militara aflata in apropiere de orașul Izmail care este la doar 48 de km de vama Isaccea. este foarte posibil ca din acest motiv ca ucrainenii care se aflau in zona sa fuga și sa incerce sa ajunga in Romania.

- In urma cu scurt timp au fost bombardamente la doar 15 kilometri de Romania, in Ismail, Ucraina. Armatele rusesti au distrus acolo o unitate militara. In aceasta dimineața, armata rusa a lansat un atac asupra unei baze militare, situata in staul Cairaclia din regiunea Odesa. Satul din Ismail se afla…

- Un atac cu rachete a vizat o unitate militara din apropierea satului Loșinovka, raionul Izmail, regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat primarul din Izmail, Andrei Abramcenko, scrie Unian. Acesta nu raporteaza despre consecințele bombardamentelor, numarul de raniți și morți sau despre pagubelor cauzate.…

- Forțele ucrainene riposteaza la atacurile rusești Harkov, 24 februarie 2022. Foto: ARIS MESSINIS/ AFP RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Forțele ucrainene riposteaza la atacurile rusești lansate la primele ore ale dimineții. Însarcinatul cu afaceri al Ucrainei în România,…

- VIDEO: Armata rusa vrea sa ocupe Insula Șerpilor, la doar 45 de kilometri de Romania. Invadatorii le cer granicerilor sa se predea Forțe ale armatei ruse se apropie de Insula Șerpilor. Doua ținte subacvatice nerecunoscute s-au apropiat de Insula Șerpilor, avertizeaza Ministerul Afacerilor Interne al…

- Pentru a treia zi, sute de angajați de la cele doua fabrici de armament și muniție din orasul Cugir au intrerupt marti din nou activitatea, solicitand cresterea salariilor, care, sustin acestia, nu le ajung sa isi plateasca facturile la electricitate si caldura. Mai intai au oprit lucrul cei de la Uzina…

- Primul tronson de autostrada din Romania care intra in zona de munte Foto: Ministerul Transporturilor. Contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al Autostrazii A1 Sibiu -Pitesti va fi semnat astazi - a anuntat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. Lotul Boita - Cornetu, cu o…

- "Cred ca pentru orice roman este o zi adevarata, o zi de sarbatoare. Este o zi in care trebuie sa fim mai uniti decat oricand, in care trebuie sa ne aducem aminte de cei care au putut sa faca posibil acest miracol - unirea romanilor. Sa ne gandim la militarii romani care si-au dat viata de-a lungul…