- Imagini cu bombardamentul ordonat de Donald Trump in Siria au fost postate pe retelele sociale. SUA, Marea Britanie si Franta au lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului…

- SUA, M.Britanie si Franta au lansat un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a pedepsi regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic de la Douma, informeaza presa internationala.

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat lovituri de precizie asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa. AFP transmite ca puternice explozii s au auzit in capitala Damasc. ...

- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Zasypkin a declarat ca se refera la o declaratie data de presedintele rus Vladimir Putin si de seful staff-ului sau, potrivit News.ro. „Daca va avea loc un atac al americanilor atunci rachetele vor fi doborate si chiar si locurile de unde au fost lansate”, a declarat pentru al-Manar TV, post…

- Rusia arunca cu acuzatii in toate directiile in incercarea de a descifra cine anume a atacat baza aeriana Khmeimim si baza navala Tartus din Siria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate de dispozitive GPS - in ceea ce pare a fi primul atac coordonat de acest tip din istorie.