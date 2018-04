Bombardament cu rachete asupra unui aeroport militar sirian Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar de la Tayfur, din centrul Siriei, informeaza agentia oficiala de presa siriana SANA, preluata de AFP. "Exista suspiciunea ca este vorba de un atac american", a precizat sursa citata.



Un purtator de cuvant al Departamentului Apararii Statelor Unite a declarat ca Pentagonul a aflat stirea, dar in ceea ce priveste originea atacului "nu avem nimic de confirmat", transmite DPA.



Presedintele SUA, Donald Trump, avertizase ca va fi un "pret mare de platit" dupa acuzatiile ca guvernul sirian a folosit arme chimice impotriva rebelilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

