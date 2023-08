Stiri pe aceeasi tema

- ”The New York Times”, citand inalți responsabili militari americani, anunța ca pierderile umane in razboiul dus de Rusia contra Ucrainei sunt de ambele parți in conflict considerabile. In total, circa 500.000 de militari ruși și ucraineni au fost uciși sau raniți in cele 18 luni de la invadarea Ucrainei.…

- Noi lovituri cu rachete rusești au fost lansate peste noapte asupra orașelor port de la Marea Neagra din sudul Ucrainei, Mikolaiv și Odesa. Cel puțin 20 de oameni au fost raniți, dar exista și morți.

- Doi civili au murit si alti sapte au fost raniti in urma unui bombardament al Ucrainei in zone ale regiunii Donetk, controlate de separatisti, afirma un oficial susținut de Rusia citat de CNN. „Doua persoane au fost ucise astazi (miercuri – n.r.) ca urmare a bombardamentelor efectuate de formațiunile…

- Orașul Lvov, situat in vestul Ucrainei, a fost lovit in noaptea de miercuri spre joi de un val de rachete lansate de trupele ruse. Bilanțul victimelor este deocamdata de 4 morți in cladirile rezidențiale distruse, iar distrugerile materiale sunt considerabile. Joi au continuat operațiunile de cautare…

- Bilantul victimelor in urma atacului rusesc de marți din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, au anunțat autoritatile locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite. Printre raniți se afla și trei personalitați columbiene, printre care…

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Analiștii militari considera ca contraofensiva declanșata de…

- Suna alarmele de raid aerian in Kiev, joi dimineața. Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei a ucis un copil și doi adulți, azi noapte. Cel puțin 12 oameni au fost raniți, spun autoritațile, potrivit CNN. Forțele ucrainene susțin ca au doborat toate cele 10 rachete lansate la Kiev peste noapte, insa…

- Intre decembrie 2022 si mai 2023, trupele rusesti au reusit sa captureze doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. SUA estimeaza ca, in aceasta perioada, fortele lui Putin au suferit peste…