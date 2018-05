Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…

- In cadrul unei consultari populare neoficiale desfasurate sambata si duminica in Italia, circa 91% din sustinatorii formatiunii de extrema dreapta Liga (fosta Liga Nordului) au aprobat coalitia cu Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza DPA si Reuters. Asa-numitul "contract de guvernare" publicat…

- Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a dezvaluit vineri, pe internet, un program comun incheiat cu partidul Liga (extrema dreapta) pentru guvernarea Italiei, program ce intoarce in mod evident spatele austeritatii, insa fara a parasi zona euro. Totodată, programul prevede suspendarea sancţiunilor…

- Uniunea Europeana se poate confrunta cu un nou conflict de amploare dupa cel cu Marea Britanie. Pentru prima data de la infiintarea Uniunii Europene, o tara fondatoare ar putea fi condusa de partide eurosceptice.

- Pentru prima data de la inființarea Uniunii Europene, o țara fondatoare ar putea fi condusa de partide eurosceptice. În timp ce partidele italiene care au obţinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Mişcarea 5 Stele (M5S - antisistem) şi Liga (extrema-dreaptă)…

- In timp ce partidele italiene care au obtinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Miscarea 5 Stele (M5S - antisistem) si Liga (extrema-dreapta) negociaza intens formarea unei coalitii guvernamentale, Uniunea Europeana si establishmentul de la Bruxelles trec printr-o stare de…

- 5 martie - Rezultatele au venit. Establishment-ul (sistemul) a pierdut Italia a avut alegeri parlamentare in weekend si, cu toate ca niciun partid nu a reusit sa castige suficiente mandate pentru a forma guvernul, exista o victorie clara: cea a partidelor antisistem. Formatiunea populista Miscarea…

- Italienii au mers la vot pentru a-si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani. Italienii au votat ieri pentru fortele…