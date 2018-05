Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a prezentat miercuri un document al Serviciului Roman de Informatii, strict secret, despre care spune ca i-a parvenit in toamna anului trecut si care vizeaza dosarul "Gala Bute", mentionand ca a sesizat CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si Comisia parlamentara…

- Fostul presedinte Traian Basescu a prezentat miercuri un document al Serviciului Roman de Informatii, strict secret, despre care spune ca i-a parvenit in toamna anului trecut si care vizeaza dosarul "Gala Bute",...

- Fostul presedinte Traian Basescu a facut public, miercuri, un document al SRI, despre care spune ca este strict secret si i-a parvenit in urma cu cateva luni, si care vizeaza dosarul Gala Bute, mentionandu-se clar rolul acestuia si cum functiona relatia cu sistemul judiciar.

- O noua informatie bomba în dosarul "gala Bute" si, în acelasi timp, o premiera în instanta dupa scandalul desecretizarii protocoalelor între SRI si ministerul Public.

- Chiar daca parea de neconceput , se pare ca au fost si vremuri in care Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi nu aveau nimci de impartit sau macar asa afirma un alt personaj politic implicat in multe scandaluri cu iz penal. Vorbim aici despre Elena Udrea. Aceasta a anuntat ca in trecut. Liviu Dragnea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede altceva."In legatura cu respectivul raport: Intr-o conferinta de…