Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce negocierile dintre PNL-USR PLUS și UDMR s-au blocat la imparțirea funcțiilor, liderii PSD s-au pus la masa discuțiilor cu AUR, partid care a intrat in Parlament și cu care ar putea colabora in viitorul legislativ. Potrivit informațiilor Gandul.ro, președintele AUR, George Simion, a avut o…

- In timp ce dreapta (PNL, USR-PLUS; UDMR) se certa pe ministere la Vila Lac PSD nu pierde timpul și incerca sa rastoarne toate calculele și sa dea o mare lovitura. Potrivit Gandul.ro liderul AUR George Simion s-ar fi intalnit in secret cu Marcel Ciolacu și Vasile Dancu. Potrivit sursei citate…

- PSD a stabilit componența echipei care va merge, luni, la Cotroceni la consultarile inițiate de președintele Klaus Iohannis in urma alegerilor parlamentare. Delegația va fi condusa de președintele Marcel Ciolacu. Alaturi de el vor merge la Cotroceni secretarul general al partidului, Paul Stanescu, prim-vicepreședinții…

- ​​Liderii PSD Marcel Ciolacu și Vasile Dâncu s-au întâlnit sâmbata cu co-președintele AUR, George Simion, potrivit unor imagini publicate de gandul.ro. Marcel Ciolacu nu a respins, dupa alegeri, discuțiile cu Alianța pentru Unirea Românilor. În urma cu trei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu a avut nicio discutie cu reprezentanti din conducerea partidului Alianta pentru Unirea Românilor (AUR) pâna în prezent, dar ca "este normal" ca parlamentarii sa îsi cunoasca noii colegi. "În…

- Partidele parlamentare, chemate luni de președinte, la negocieri. PSD, primul pe lista. Luni, 14 decembrie, au fost programate consultarile intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de prim-ministru. Primul pe lista va fi…

- Primul pe lista va fi PSD, partidul cu cel mai mare scor la alegerile parlamentare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. SURSE: Ce au discutat liderii viitoarei coaliții de guvernare cu președintele De altfel, președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a spus ca PSD nu…

- Alianța pentru Unirea Românilor, partidul condus de unionistul George Simion, a reușit sa valideze candidaturile pentru circumscripția 43 diaspora. AUR este singurul partid extraparlamentar ce a reușit sa faca acest lucru. Pe lista AUR se afla și nume importante ale românilor…