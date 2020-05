BOMBĂ Viorica de la Clejani RECUNOAȘTE că fiica ei era drogată: ce a luat Margherita înainte de accident Viorica de la Clejani a recunoscut ca fiica ei, Margherita, s-a drogat. Tanara a facut un accident in weekend, dupa ce a pierdut controlul volanului și a lovit o mașina. Inițial, Clejanii au negat ca tanara a fost drogata, insa acum Clejanca recunoaște ca Margherita era drogata. Insa, mama tinerei spune ca efectul halucinogen a fost cauzat de pastile de slabit, nu de droguri. Acestea insa conțin substanțe care dau dependența. Citește și: Secretarul de stat Horațiu Moldovan anunța ca Guvernul pregatește NOI RESTRICȚII daca numarul cazurilor de coronavirus sare de 200 pe zi Indiferent… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii care atrag atenția ca starea de alerta este de fapt tot o stare de urgența doar ca denumirea difera nu sunt deloc puțini. Practic, in afara de faptul ca pot ieși in oraș fara declarații, romanii nu au primit alte libertați dupa 15 mai, deși numarul cazurilor de coronavirus e infim, de…

- Viorica de la Clejani și-a ieșit din minți la scurt timp dupa ce fiica ei, Margherita, a fost prinsa sub influența substanțelor halucinogene, la scurt timp dupa ce a provocat un accident rutier.

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau. Testele au aratat ca fata era sub influența drogurilor, iar explicația ei i-a uimit pe polițiști.Mama…

- Zi cu ”scantei” pentru familia Clejanilor, și asta pentru ca – dis-de-dimineața – Margherita de la Clejani a provocat un accident de circulație in București. Bineințeles, un astfel de accident de circulație fara urmari grave nu ar fi fost atat de intens mediatizat daca in scenariu nu ar fi intervenit…

- Margherita de la Clejani a fost autoarea unui accident grav din Capitala chiar in dimineața zilei de sambata, scrie Cancan . Conform primelor informații, incidentul rutier a avut loc pe strada Norilor din București, iar Margherita ar fi afișat un comportament suspect fața de oamenii legii, lucru ce…

- Sambata dimineața, Margherita de la Clejani a provocat un accident in București, ulterior fiind depistata cu droguri in sange de catre polițiști. La scurt timp dupa ce informația a devenit publica, tatal ei, celebrul Ionița de la Clejani, a avut și o prima reacție.

- Accident, in aceasta dimineața, in Capitala. Fiica Vioricai de la Clejani, Margherita, a lovit in plin o mașina parcata. Polițiștii de la Brigada Rutiera au ajuns la fața locului, dupa ce martorii au sunat la 112.Citește și: SURPRIZA in plina criza cauzata de pandemia de coronavirus: Activele…

- Apple va plati pana la 500 de milioane de dolari pentru soluționarea procesului iPhone-urilor lente, din Statele Unite, compania fiind acuzata ca a incetinit in mod voit unele modele te telefoane, pentru a determina proprietarii sa cumperre noi telefoane sau baterii, relateaza Reuters.Citește…