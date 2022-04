Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut ieri o videoconferința cu reprezentanții OMV Petrom, Primaria Mireșu Mare și Grupul de Politici Energetice, in cadrul intalnirii fiind semnat Acordul de Colaborare prin care s-au pus bazele unui parteneriat intre administrația publica…

- 13 februarie: Numarul cazurilor COVID in Romania a scazut sub 12.000. Au fost raportate 81 de decese. Bilanț parțial Autoritațile sanitare au transmis ca numarul cazurilor noi inregistrate in ultimele 24 de ore este de 11.967, fiind raportate 81 de decese. Numarul este mai mic și din cauza faptului…

- Vaccinarea copiilor intre 5 și 11 ani incepe miercuri, 26 ianuarie. In ziua imunizarii, cei mici vor primi scutire de la școala, iar parintele insoțitor va beneficia de o zi libera platita, fie ca lucreaza la stat sau in domeniul privat. Iata ce trebuie sa știm! Legea spune ca persoanele care se vaccineaza…

- Alte 3.971 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 421 de cazuri in regiunea transnistreana. Autoritațile raporteaza a patra zi consecutiv un record absolut de cazuri pentru țara noastra. Menționam ca 3.971 de cazuri inregistrate…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 99 mai mult decat in ziua anterioara. 1.047 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național de Vaccinare din Grecia a dat unda verde administrarii celei de-a patra doze a unui vaccin anti-Covid pentru persoanele imunocompromise și cele care sufera de boli cronice grave, anunța Hotnews . A patra doza a vaccinului anti-Covid va fi administrata dupa a treia și va fi considerata…

- Numarul de infectari cu SARS-CoV-2 a reinceput sa creasca vertiginos in ultima saptamana, in țara noastra. Autoritațile au raportat astazi noi cazuri de Covid, dezvaluind astfel care este județul din Romania care reintra in scenariul galben pe fondul noilor imbolnaviri. Acesta devine zona roșie a țarii…

- Perioada de carantina pentru cei care vin din zonele roșii și pentru contacții persoanelor confirmate cu COVID se reduce la 5 zile pentru vaccinați și 10 pentru nevaccinați. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea nr. 2 din 07.01.2022, privind procedura de aprobare a…