Bombă! Toate amenzile date în pandemie pot fi anulate în instanță Toate sancțiunile contravenționale aplicate romanilor in baza hotararilor de guvern care au stabilit restricții pe motiv de pandemie pot fi anulate foarte ușor in instanța, ne spune Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europol. Chiar și cei care nu au contestat anul trecut sau anul acesta amenzile se pot adresa instanței de judecata pentru recuperarea banilor. […] The post Bomba! Toate amenzile date in pandemie pot fi anulate in instanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a aruncat bomba in emisiunea La Maruța. Ea a spus ca copiii ei sa vada lucruri urate in ziare, iar daca el va fi presat de anumite persoane sa faca anumite lucruri, aceasta a amenințat ca va arata anumite lucruri in instanța. Anamaria Prodan arunca bomba despre Laurentiu Reghecampf Anamaria…

- Nu de puține ori au fost momentele cand polițiștii din cadrul Poliției Rutiere au oprit șoferii in trafic. Și nu puține au fost situațiile in care s-a dovedit ca amenda data, pentru orice infracțiune, a fost anulata pe motive clare de interpretare greșita a legii. Alte situații, care au dus la amendarea…

- Curtea mai arata ca "toate aceste HG uri au impartit populatia Romaniei in persoane vaccinate si nevaccinate punand semnul egalitati intre o persoana nevaccinata si una bolnava si intre o persoana vaccinata si una sanatoasa, fapt pe care instanta il considera absolut inadmisibilldquo;. Judecatorii de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj au decis anularea in intregime HG 826 5 august 2021, H G 932 9 septembrie 2021 si HG 990 17 septembrie 2021, care reglementau starea de alerta pe teritoriul Romaniei dar si celebrul certificat verde Decizia nu este definitiva Astfel, HG 826 5 august 2021 face referire…

- Curtea de Apel Cluj a anulat, in prima instanța, hotararile de Guvern care impun certificatul verde și continuarea starii de alerta. Acțiunea in instanța a fost inițiata de doi avocați, anunța...

- Situatie hilara la Suceava. O amenda uriasa de 15.000 de lei care a fost data unui local pentru organizarea unei nunți in plina pandemie a fost anulata de instanta. Motivul? Judecatorul a decis ca nu a fost vorba despre o nunta pentru ca nu erau „muzica, dans si buna-dispoziție”, informeaza Observatornews…

- Ludovic Orban, președintele PNL, anunța ca are soluția pentru depașirea blocajului generat de propriii colegi in Birourile Permanente Reunite ale celor doua ale Parlamentului. Orban afirma ca, daca nici marți nu va exista cvorum in BPR, va informa Guvernul cu privire la moțiunea de cenzura și, astfel,…

- Petrecarețul s-a ales fara pedeapsa dupa ce a contestat în instanța faptul ca doua secții de Poliție diferite (Secția 2 și Secția 4 din Cluj-Napoca) l-au amendat pentru aceeași fapta. Greșeala facuta de tânar a fost sa participe la o petrecere cu prea mulți participanți…