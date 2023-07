Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 46 de ani, din comuna Vela, a fost prinsa, ieri, bauta la volan pe strada Ion Vasilescu, din municipiul Craiova. Aceasta prezenta halena alcoolica. A fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferița a refuzat recoltarea de mostre biologice.…

- Serviciul de Probațiune Mureș deține un parteneriat cu Primaria Comunei Rușii Munți inca din anul 2014, pentru desfașurarea unor activitați precum munca neremunerata in folosul comunitații. La o distanța de aproximativ 50 de kilometri de Targu Mureș, intr-o comuna cu o populație de 2.144 de locuitori,…

- Dan avea doar 17 ani cand a fost omorat. S-a intamplat in seara Sfantului Vasile, in 2015. Adolescentul a plecat cu prietenii la urat și nu s-a mai intors. A doua zi dimineața l-a gasit un șofer care pleca la munca. Era intr-o baltoaca de sange, abia mai mișca buzele. Mama baiatului a povestit, intr-un…

- Comunicat. In ultima luna, polițiștii locali cu atribuții in domeniul ordinii publice din cadrul Direcției Generale Poliția Locala Arad au continuat activitatea de supraveghere a... The post In ultima luna, au fost adunate 20 tone de deșeuri, prin munca in folosul comunitații la Arad appeared first…

- Traficant de droguri din Alba și-a recunoscut vinovația și va face munca in folosul comunitații Traficant de droguri din Alba și-a recunoscut vinovația și va face munca in folosul comunitații Un barbat din Alba a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare, cu suspendare, pentru savarșirea infracțiunii…

- La data de 18 mai a.c., in jurul orei 08.20, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Nichita Stanescu, s a produs un accident rutier tamponare .Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 21 ani, ar fi condus un autoturism,…

- La data de 18 mai 2023, in jurul orei 20.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un tanar, de 19 ani, din localitatea Meteș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Uricani, din municipiul Alba Iulia, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Fața de conducatorul…

- La data de 04 mai a.c., in jurul orei 22:55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au oprit in trafic un autoturism care circula pe strada Libertații. Polițiștii au testat cu aparatul etilotest femeia de 32 de ani care se afla la volan, iar aparatul a indicat un rezultat de 1,06 mg/l alcool…