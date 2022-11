Majorarea pensiilor romanilor a devenit, din nou, subiect dezbatut intens in spațiul public. O declarație șocanta a fost facuta de nimeni altul decat fostul premier al țarii. Victor Ponta susține ca nu sunt bani de pensii. Ce ar vrea sa faca, de fapt, parlamentarii. Ce spune Victor Ponta despre creșterea pensiilor Victor Ponta intervine in […] The post Bomba serii vine de la Victor Ponta: Nu sunt bani de pensii. Ce vor sa faca, de fapt, parlamentarii appeared first on Playtech Știri .