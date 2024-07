BOMBĂ: Se amână „Legea pensiilor”?! / „NU SUNT BANI!” Romanii s-au obișnuit cu valurile, așa ca, pe langa cele de canicula, merg și unele de scumpiri. Prețurile o vor lua razna dupa ce, la 1 iulie, s-a majorat acciza la benzina și motorina; deja, mulți au furat startul, ridicand dinainte costurile de producție. Valul scumpirilor s-ar putea, insa, sa nu fie ultimul, o lovitura […] The post BOMBA: Se amana „Legea pensiilor”?! / „NU SUNT BANI!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

