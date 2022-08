Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni, marți, 26 iulie, pentru a discuta despre o posibila criza a gazelor in iarna viitoare, in contextul reducerii livrarilor de gaze naturale din Rusia. Pe de alta parte, dupa declarațiile facute la mijlocul saptamanii trecute…

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris astazi, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres. Citește și: Mostenitoarele familiei Greculescu lupta de doua decenii sa smulga 32 de…

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris sambata, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Planul National Integrat Energie Schimbari Climatice trebuie modificat de urgenta, intrucat, de cand a fost acesta elaborat, Comisia Europeana a venit cu doua randuri de propuneri noi privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile, a afirmat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii…

- Guvernul a adoptat in ședința de joi Ordonanța de Urgența privind decarbonizarea. Actul normativ reglementeaza funcționarea grupurilor energetice pe baza de carbune și a carierelor miniere. Astfel, spre deosebire de propunerea din proiect, activitatea Complexului Energetic Oltenia(CEO) a fost prelungita…

- PSD anunta ca, in urma interventiei expertilor social-democrati, Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonificarea sistemului energetic din Romania, astfel incat sa fie indeplinite doua criterii, si anume nu se inchide nimic fara a

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean considera ca nu este oportuna inchiderea capacitaților de producție de energie bazata pe carbune! Social-democratul Silviu Hurduzeu a luat atitudine vizavi de subiect: „Nu putem fi de acord cu o astfel de propunere legislativa, care impune termene foarte rapide pentru…

