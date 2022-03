Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul si invadarea Ucrainei au facut din presedintele Rusiei, Vladimir Putin, persoana cu cea mai proasta reputatie din istoria internetului, care este "inundat" cu mii de stiri si mesaje de dispret la adresa sefului de la Kremlin, potrivit unor informatii date publicitatii miercuri de Observatorul…

- Șeful Serviciului de Informații Externe (SVR) a Rusiei a declarat ca soarta țarii sale va fi decisa in zilele urmatoare, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Odata cu invadarea Ucrainei, statele occidentale au impus o serie intreaga de sancțiuni economice Rusiei. In afara de asta, averile unor oligarhi ruși, precum Roman Abramovici, au fost inghețate de guvernele acelorași state care au impus sancțiunile. Ca urmare a acestor situații, la Kremlin s-au luat…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se intoarca la frontierele Rusiei stabilite in timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul "majoritatii rusilor", afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, in opinia caruia invazia din Ucraina reprezinta incercarea…

- Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, iar Occidentul a raspuns ferm: sprijin logistic pentru Kiev și sancțiuni economice drastice impuse Moscovei. Occidentul, reprezentat de UE și SUA, discuta deja de al patrulea val de sancțiuni, care ii vizeaza in primul rand pe oligarhii ruși apropiați…

- Vladimir Putin a avut joi o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Potrivit Bloomberg, in…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Fii la curent cu cele…

- Premierul Estoniei, Kaja Kallas, a declarat joi ca Vladimir Putin se bucura de atentia internationala generata de amplele exercitii militare al Rusiei de la granitele Ucrainei si ca presedintele rus isi doreste un razboi incununat de succes pentru a-si spori sprijinul in tara. Fii la curent…