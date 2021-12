Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii clubul Paris Saint-Germain au reluat „recent“ negocierile cu atacantul francez Kylian Mbappe pentru prelungirea contractului sau, informeaza Agerpres . La precedentele runde de discutii nu s-au facut pasi importanti, dupa cum a notat cotidianul L’Equipe. Tanarul atacant, care peste cateva…

- La o zi dupa ce a castigat al saptelea sau trofeul Balonul de Aur, argentinianul Lionel Messi a ratat antrenamentul de marti al echipei sale Paris Saint-Germain, relateaza L'Equipe, arata Agerpres. PSG, liderul la zi din Ligue 1, a anuntat intr-un comunicat ca Lionel Messi si Leandro Paredes au lipsit…

- In aceasta dupa-amiaza, St. Etienne primește vizita celor de la PSG pentru un meci din etapa 15 a campionatului din Franța. Sergio Ramos (35 de ani) este titular la oaspeți și va bifa astazi primele minute la vicecampioana din Hexagon. Partida va incepe la ora 14:00, va fi live pe GSP.ro și in direct…

- Nu a jucat în meciul vedeta dintre Argentina și Brazilia (0-0, preliminarii CM 2022), iar acum va rata înca un meci din Ligue 1 al celor de la PSG. Neymar acuza o accidentare, dar presa braziliana spune ca jucatorul a petrecut în club înainte de duelul cu Messi și compania și…

- Fostul mare fotbalist Cafu (51 ani), dublu campion mondial cu echipa Braziliei, a declarat ca Neymar este tehnic superior lui Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, dar ar trebui sa se dedice suta la suta fotbalului pentru a depasi un nivel, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Intr-un…

- Sergio Ramos, fundașul celor de la PSG, caștiga 6 milioane „in mana” pe sezon in capitala Franței, anunța L'Equipe. In varsta de 35 de ani, spaniolul nu a debutat inca pentru echipa lui Messi și Neymar, dar s-a intors la antrenamente normale alaturi de colegi. Cu 6 milioane pe sezon, Sergio Ramos este…

- PSG a fost invinsa la Rennes, scor 0-2, in runda 9 din Ligue 1. Inceputul perfect de sezon al vicecampioanei, care a caștigat primele 8 partide din campionat, a ajuns la final in aceasta dupa-amiaza. PSG a fost surclasata in deplasare de Rennes și inregistreaza astfel primul eșec al stagiunii. ...

- ​Seria câștigatoare a lui PSG s-a oprit în etapa a noua din Ligue 1, parcursul imaculat fiind stopat de Rennes. Pe "Roazhon Park", trupa de vedete a Parisului a cedat cu 2-0. Laborde (45') și Tait (46') au punctat pentru Rennes, grupare care i-a produs lui PSG prima…