BOMBĂ! Pilotul avionului prăbuşit la Milano era considerat cel mai bogat român al momentului! (FOTO) Un avion privat inmatriculat in țara noastra s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano, transmite presa intaliana, informație confirmata de Romatsa. Opt persoane au murit in urma accidentului. Potrivit informațiilor din presa italiana, pilotul este roman, iar la bord se aflau soția și copilul acestuia, alaturi de alți cinci amici. Avionul a […] The post BOMBA! Pilotul avionului prabusit la Milano era considerat cel mai bogat roman al momentului! (FOTO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

