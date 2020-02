Stiri pe aceeasi tema

- PMP arunca in aer scena politica. Partidul condus de Eugen Tomac a decis sa nu susțina alegerile anticipate, prezentate de Klaus Iohannis ca fiinf unica soluție pentru scoaterea Romaniei din criza.Citește și: Marcel Ciolacu AMENINȚA PNL cu Avocatul Poporului daca cele 25 de OUG ajung in Monitorul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca alegerile anticipate reprezinta o tema falsa, care nu face parte din agenda romanilor. El a criticat Guvernul Orban si a afirmat ca, daca dupa o motiune de cenzura Executivul va cadea, PSD nu va avea o propunere de premier, avand…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

- Liderul USR Dan Barna a salutat, vineri, anuntul premierului Ludovic Orban privind declansarea alegerilor anticipate. USR a fost printre partidele care au sustinut acest demers, si au pus chiar si conditie acest aspect, Guvernului Orban, la votul de investitura. Avem nevoie de un parlament reformist”,…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a criticat, vineri, la Braila, actualul Guvern, despre care a spus ca a taiat majorarea pensiei minime. "Ce vad acum la Guvernul Orban mi se pare un amatorism, o prostie atat de mare incat nu stiu cum au putut sa ii pacaleasca pe oameni asa rau.…

- Consilierul local liberal Mihai Sarmașan taxeaza dur o declarație recenta a liderului PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, cu privire la reformarea profunda a partidului, dupa ce asusținut-o „cu inima” pe Viorica Dancila, care a pierdut alegerile prezidențiale. Facand referire la ultimele mișcari din…