Stiri pe aceeasi tema

- Viteza si neatentia continua sa produca victime. Dupa accidentul mortal de ieri din apropierea frontierei de la Nadlac, astazi o alta persoana si-a pierdut viata in urma unui incident in trafic. In aceasta dimineața, pe DN 58, intre localitațile Brebu și Paltiniș (județul Caraș-Severin), s-a produs…

- Micii handbaliști din Banat vor avea o zi de sarbatoare, duminica, la sala Constantin Jude din Timișoara. 18 echipe de fete și șapte de baieți, din Arad, Caraș-Severin și Timiș, se vor intrece in cadrul Festivalului de Minihandbal Poli 75.

- Momente de groaza in Caraș-Severin, acolo unde oamenii legii au fost anunțați cu privire la existența cadavrului unei femei pe un camp. Ajunși la fața locului, polițiștii și criminaliști au facut descoperirea șocanta. Ceea ce i-a ingrozit și mai mult pe oamenii legii a fost persoana care i-a anunțat…

- Un nou caz de vaccinare „la chiuveta” a fost depistat de procurorii Direcției Generale Anticorupție. Este vorba despre 9 medici și asistene medicale de la Centrul de Vaccinare din Bocșa, județul Caraș-Severin. Anchetatorii spun ca cei care au beneficiat de certificate false au platit fiecare intre 100…

- Sediul partidului AUR din Bocsa a fost atacat duminica, chiar inainte ca liderul George Simion sa ajunga in oras. Atacuri cu pietre, geamuri sparte, tencuiala zburata de pe pereti. Asta s-a intamplat duminica, la sediul organanizatiei AUR din orasul Bocsa. Politistii au fost chemati de urgenta si…

- Reprezentantii administratiei locale si judetene din Timis si Caras-Severin au semnat, miercuri, contractul pentru realizarea de documentatii in vederea reabilitarii liniei de cale ferata intre...

- Grav accident de circulație in aceasta seara pe Podul de la Stavila, pe strada Zimbrului din Reșița, chiar in apropierea Detașamentului de Pompieri. O mașina scapata de sub control s-a izbit puternic de un stalp, iar cele patru persoane aflate in automobil au ramas incarcerate. ISU Caraș-Severin a intervenit…

- Grav accident de circulație in aceasta seara pe Podul de la Stavila, pe strada Zimbrului din Reșița, chiar in apropierea Detașamentului de Pompieri. O mașina scapata de sub control s-a izbit puternic de un stalp, iar cele patru persoane aflate in automobil au ramas incarcerate. ISU Caraș-Severin a intervenit…