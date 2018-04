Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit ieri dimineata la etajul IV al unui bloc de garsoniere din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a creat momente de panica pentru ceilalti locatari, din cauza fumului care a invadat imediat scara blocului. Daca locatarii de la etajele inferioare au iesit singuri din scara…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata intr-o garsoniera dintr-un bloc de pe strada Privighetorii din cartierul Burdujeni. Incendiul a fost puternic, holurile de la etajele III și IV fiind inundate de fum.Pompierii care au intervenit la fata locului au evacuat 22 de persoane, din care patru minori, ...

- Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, din judetul Covasna, urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt."Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de…

- Anul acesta se implinesc 100 de ani de la marea pandemie de "gripa spaniola" de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, pandemie care s-a soldat cu un numar urias de morti, potrivit estimarilor intre 20 si 100 de milioane de oameni, in conditiile in care aproximativ 500 de milioane de oameni din toate…

- O operațiune de amploare a avut loc in Hong Kong, unde peste 4.000 de oameni au fost evacuați. In acest timp, zeci de specialiști au dezamorsat o bomba de 450 de kilograme din Al Doilea Razboi Mondial. Bomba a fost gasita in cartierul comercial și financiar Wanchai. Cladirile din zona au fost evacuate,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara (minim 2 luni). Menționam ca pot participa studenții cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 de ani, care urmeaza…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA. …

- Organizatorii se asteapta ca pana la 750 de persoane sa participe la un eveniment neonazist la 20 aprilie la granita dintre Germania si Polonia pentru a marca ziua de nastere a lui Adolf Hitler. Organizat de Partidul National Democrat (NPD), de extrema dreapta, evenimentul din satul Ostritz, care…