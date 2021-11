Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa respinga definitiv acțiunea intentata de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, impotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. Minuta ICCJ: “Admite recursul declarat de paratul Consiliul…

- Fostul procuror Mircea Negulescu obișnuia sa le spuna din start suspecților audiați ca ii paște pușcaria daca nu „ii dau in primire pe membrii familiei Cosma", fapt care, in oricare dintre situații, se concretiza: fie scriau denunțuri ori ajungeau in „Arestul Campina". Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Camelia Bogdan, judecator suspendat din magistratura, a pierdut definitiv procesul deschis in 2018 impotriva celor mai importante instituții ale statului roman, printre care Președintele Romaniei, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sau Serviciul Roman…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 30 august 2021, urmatoarele decrete: Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale domnului chestor de poliție Tirsinoaga Ionel din Ministerul Afacerilor Interne – la data de 31 august 2021;Decret privind eliberarea din funcția de…