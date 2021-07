Stiri pe aceeasi tema

- Meciul test World Rugby dintre nationala de rugby a Romaniei si reprezentativa Scotiei, programat pe data de 10 iulie, la Bucuresti, nu va mai avea loc din cauza situatiei sanitare existente in randul echipei scotiene, a anuntat Federatia Romana de Rugby pe site-ul sau oficial. ''Intr-o informare…

- Social In Teleorman s-au facut 793 de teste COVID-19, in primele 7 zile din iunie iunie 8, 2021 12:00 Ministerul Sanatatii publica, incepand din luna martie, date referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 și vaccinarea impotriva COVID-19, defalcat pe județe. La adresa https://data.gov.ro/dataset/transparenta-covid,…

- CHIȘINAU, 16 mai - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca alte 109 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in țara noastra. Din totalul de cazuri, niciunul nu este de import, susțin autoritațile din sanatate. Conform datelor oficiale, duminica, 16 mai, au fost efectuate 2 614 teste, dintre care…

- CHIȘINAU, 16 mai - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca alte 109 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in țara noastra. Din totalul de cazuri, niciunul nu este de import, susțin autoritațile din sanatate. Conform datelor oficiale, duminica, 16 mai, au fost efectuate 2 614 teste, dintre care…

- CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Autoritațile din sanatate anunța alte 191 de cazuri de COVID-19. Din totalul de cazuri, unul este de import, și anume din Ucraina. Conform datelor oficiale, sambata, 8 mai, au fost efectuate 4 525 de teste, dintre care 598 de teste rapide. © Inquam Photos / George CalinChișinauienii…

- Sportivii pot folosi teste rapide antigen, in locul celor PCR, ordinul comun al Ministerelor Sanatații și al Tineretului și Sportului fiind deja publicat in Monitorul Oficial. Conform protocolului semnat in 6 aprilie 2021, sportivii sa fie testați cu teste rapide pentru COVID-19, in locul celor PCR.…

- Ministerul Sanatații a elaborat un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localitaților. Pe langa rata de incidența a cazurilor Covid-19, se va lua in calcul și nivelul de testare, precum și gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI. Ordinul MS a fost publicat, marți,…

- Ministerul Sanatații a emis vineri Ordinul 487 pentru schimbarea protocolului specific in cazul decesului pacienților infectați cu SARS-CoV-2, dar și in ceea ce privește accesul in spitale al preoților și familiilor pacienților aflați in stare grava. Ordinul a fost publicat vineri seara in Monitorul…