Bombă! Medicamentele pentru răceală, scoase de pe piață. Afectează vasele de sânge din creier! Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca va reevalua autorizația de punere pe piața a medicamentelor care conțin pseudoefedrina, adica aproape toate tratamentele pentru raceala și gripa, urmand sa decida asupra interdicției de vanzare a acestora. Agenția a anunțat ca a primit noi semnale de reacții adverse grave referitoare la afectarea vaselor de sange […] The post Bomba! Medicamentele pentru raceala, scoase de pe piața. Afecteaza vasele de sange din creier! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

