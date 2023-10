Bomba lăsată în urmă de judecătorii CCR în legea cumulului pensie-salariu: mii de bugetari își pot pierde locul de muncă Judecatorii Curții Constituționale au declarat neconstituționale articolele de la 2 pana la 11 din legea care interzice cumulul pensiei cu salariul. Legea in sine are 12 articole, dar articolul 1, cel mai important al intregii legi, a fost lasat neatins de catre judecatorii Curții Constituționle. DECIZIA CCR Articolul 1 prevede faptul ca persoanele care au indeplinit vasta de pensionare, dar continua sa lucreze o mai pot face doar cu acordul angajatorului. Aceștia trebuie sa depuna o cerere catre angajator, iar daca conducatorul instituției nu o aproba, atunci se va incheia contractul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

