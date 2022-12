Stiri pe aceeasi tema

- O a șasea bomba ascunsa intr-un colet a fost trimisa și pe adresa Ambasadei SUA din Madrid, dupa cele inregistrate la biroul lui Pedro Sanchez, la o unitate militara, la directorul unei fabrici de armament care livreaza in Ucraina, la Ministerul Apararii și la Ambasada Ucrainei, anunța El Pais.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a primit o scrisoare care continea un dispozitiv exploziv similar celui care a provocat o explozie la ambasada Ucrainei din Madrid. Doua scrisori-capcana au fost gasite miercuri, adresate ambasadei Ucrainei la Madrid si unui producator de arme, Instalaza din Zaragoza,…

- Președinția Guvernului spaniol a primit o noua scrisoare bomba. Era adresata premierului Pedro Sanchez și a fost interceptata, scrie site-ul Antena 3 . Mai mult, a fost trimisa o a cincea scrisoare catre Ministerul Apararii, al patrulea plic capcana primit de o instituție din Spania in mai puțin de…

- Agentii de securitate de la baza aeriana Torrejon de Ardoz din Madrid au detectat, joi dimineata, pe scaner, un pachet cu bomba trimis prin posta Centrului de Sateliti, care este situat in aceste unitati militare. Acest al treilea pachet se adauga celor doua trimise miercuri ambasadei Ucrainei in Spania…

- Un colet care conținea un dispozitiv exploziv a fost descoperit la o baza a forțelor aeriene din Torrejon de Ardoz, in apropiere de Madrid. Doua scrisori care conțineau un astfel de dispozitiv exploziv au fost trimise miercuri la ambasada Ucrainei din Madrid și la o fabrica de armament din Zaragoza.

- Agentii de securitate de la baza aeriana Torrejon de Ardoz din Madrid au detectat joi dimineata pe scaner un pachet cu bomba trimis prin posta Centrului de Sateliti, care este situat in aceste unitati militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O explozie a avut loc la ambasada Ucrainei din Madrid, iar un angajat care se ocupa de corespondența a fost ranit, a declarat miercuri Ministerul de Interne spaniol. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs cand angajatul a deschis un plic care conținea un dispozitiv exploziv. Angajatul a fost…

- Intalnirea dintre cancelarul german Olaf Scholz si premierul spaniol Pedro Sanchez a avut loc in contextul in care guvernele lor nu au fost de acord cu alte masuri posibile pentru a aborda criza energetica a Europei, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. Spania sustine apelurile din cadrul Uniunii…