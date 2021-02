Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a desparțit de fostul ei iubit, Ana Mocanu a mai aruncat o bomba in showbiz: Denisa Despa e cea care a intrat in afacerea pe care ea a inceput-o cu Rareș! Iata primele declarații ale dansatoarei preferate ale maneliștilor, in direct la Antena Stars.

- Luni, 8 februarie, Pepe (41 de ani) și fosta lui partenera de viața, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat la notar. In noiembrie 2020, artistul și Raluca anunțau ca s-au separat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani). Pepe și Raluca Pastrama au divorțat. Primele…

- Ana Maria Mocanu nu trece tocmai prin cea mai buna perioada din viața sa. Daca in urma cu doar cateva luni anunța ca e foarte fericita in noua relație, acest lucru nu a durat prea mult timp! Bruneta s-a desparțit de Rareș de cateva ori, dar s-au impacat rapid, dar acum sunt iar separați și a izbucnit…

- Ana Maria Mocanu a simțit profund eșecul pe plan amoros de-a lungul anilor. Celebra fosta asistenta pacatoasa a fost umilita de fostul partener, iar acum vine sa-și spuna povestea. Ce s-a intamplat in relația cu barbatul alaturi de care chiar credea ca-și va gasi liniștea? Ana Maria Mocanu, despre umilințele…

- Ana Maria Mocanu a trecut prin momente neplacute in ultima perioada, iar acum a vorbit la Antena Stars despre viața ei. Vedeta ii aduce reproșuri fostului iubit, alaturi de care a și pus pe picioare o afacere, ce a ramas acum pe ”butuci”.

- Cand toata lumea credea ca Rareș și Ana Maria Mocanu vor ajunge sa devina soț și soție și poate chiar sa aiba un copil impreuna, cei doi s-au desparțit, insa tanarul s-a cuplat imediat cu o alta femeie! Iata ca lucrurile nu au mers intre ei, iar acum el e din nou singura. Oare se va intoarce inapoi…