- Ela Craciun are cel mai dulce brad din showbiz. Iata cum arata! Vedeta a impodobit bradul, cu o saptamana inainte de Craciun, alaturi de cei trei copii a sai, in premiera micutul Nicholas implicandu-se in a agata de crengi primul sau glob. „Am avut o dupa-amiaza superba. Ne-am adunat toti in jurul bradului…

- Informatia si tot circul care a urmat a pornit de la o amica de a lui Bodi, care, cu scop sau nu, l-a intrebat pe afacerist, pe un site de socializare: "S-a cuplat Bianca cu Josip?" iar el a preferat, in prima faza, sa nu raspunda, lucru ce a lasat loc de interpretari, scrie wowbiz.ro. Citeste…

- Veste mare pentru fani. O prezentatoare de la Antena 1 este insarcinata pentru prima data. Frumoasa veste nu a fost inca data de jurnalista, insa cei care au observat acest lucru au fost fanii indragitei vedete.