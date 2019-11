Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a decis sa divorțeze, dupa numai 3 luni de la nunta, din cauza episoadelor de violența pe care le-ar fi trait alaturi de Alex Bodi.Surse din apropierea Biancai Dragușanu au dezvaluit ca vedeta ar fi fost agresata fizic și inșelata de Alex Bodi, fost luptator in sporturile…

- Bianca Dragușanu ar fi avut o coasta fisurata și ar fi ajuns la Urgențe. Mai mult, cand excentricul afacerist a aflat ca partenera sa a bagat divorț, i-A infipt furculița in mana, scrie Cancan. Bianca Dragusanu si Alex Bodi divorteaza! Motivul rupturii: agresiunea fizica si infidelitatile…

- Bomba zilei in showbiz! Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat. Dupa un mariaj de doar trei luni, cei doi au decis sa-si spuna adio si sa o ia pe drumuri separate, iar Spynews.ro a aflat in eclusivitate toate detaliile, spynews.ro.Bianca Dragusanu si Alex Bodi formau unul dintre cele mai…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu si Alex Bodi au divortat! Cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate, chiar daca in urma cu doar trei luni s-au casatorit si si-au declarat dragoste eterna. Alex Bodi a marturisit care a fost motivul separarii.

- Mark Hurd, directorul general al Oracle și fost director general al Hewlett-Packard a incetat din viața vineri, la varsta de 62 de ani, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.Informația a fost confirmata de co-fondatorul Oracle, Larry Ellison. „Cu profunda durere va anunț ca Mark Hurd a incetat din…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…

- Zvonurile ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi divorțeaza nu contenesc. Cei doi s-au casatorit in secret in urma cu cateva saptamani, insa se pare ca deja se gandesc la desparțire. Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt certați , insa afaceristul a negat in urma cu cateva zile un posibil divorț: „Bianca este…