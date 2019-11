Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape doua luni de cand Raym, nepotelul Cristinei Pucean, s-a stins din viata in urma unui incendiu. Timpul trece, iar dansatoarea ii duce dorul micutului de care era extrem de apropiata.

- Razvan Ciobanu lucra de mult timp sa organizeze un eveniment in care sa-și prezinte creațiile, dar din nefericire nu a mai apucat, viața fiindu-i curmata in teribilul accident. Acum, la mai bine de 6 luni de la tragedie, colegii de breasla au organizat evenimentul mult visat de Razvan, unde…

- Au trecut mai bine de sase luni de cand Razvan Ciobanu si-a pierdut viata. In ziua in care designerul trebuia sa-si sarbatoreasca ziua de nume, a fost prezentata ultima colectie a lui, pe care, de altfel, nu a mai apucat sa o lanseze! La eveniment a fost prezenta si avocata Laura Vicol, care a oferit…

- La 6 luni de la moartea lui Razvan Ciobanu intr-un accident de mașina, dosarul tragediei este aproape de final și probabil ca vor fi scoase la lumina amanunte șocante, scrie wowbiz.ro. Citeste si Rasturnare de situatie in DOSARUL MORTII lui RAZVAN CIOBANU. "Ora la care a murit designerul nu…

- Laura Vicol a dezvaluit detalii nestiute despre ancheta morții designerului. Razvan Ciobanu, ULTIMA FILMARE a regretatului DESIGNER "Ancheta s-a desfașurat cu un profesionalist, spun eu, ieșit din comun. A fost doar o singura pauza de aproximativ trei saptamani pe perioada de vara.…

- Ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu a ajuns la final! In direct la Xtra Night Show, avocata Laura Vicol a dezvaluit ca mai dureaza doar cateva zile pana cand totul va fi incheiat si vor face publice detalii din ancheta.

- Lumea muzicii este in doliu dupa ce cantareata Anamaria Pop a murit fulgerator acum doua zile. Anamaria Pop a murit in urma unui accident de masina. Se pare ca ea a pierdut controlul volanului, a iesit de pe carosabil si s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Din nefericire, Anamaria…

- Rasturnare de situatie in cazul Ioanei Filimon, vedeta despre care Spynews a anuntat, luni, in exclusivitate, ca a fost sechestrata de iubit in Turcia. Avem informatii de ultima ora despre aceasta, dupa ce prietenii sai nu mai stiau nimic de ea de cateva ore.