Bombă: Halep divorțează! Îndrăgostită de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou? Simona Halep și Toni Iuruc au decis de comun acord sa divorțeze, potrivit ProSport, care citeaza mai multe surse. Se intampla la mai puțin de un an de cand cei doi s-au casatorit civil. Aceleași surse afima ca Halep și Iuruc vor parafa separarea la notariat, cel mai probabil joi. Potrivit diverselor surse media, Simona Halep s-ar fi indragostit de noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, și acesta ar fi motivul divorțului. “Totul este Mouratoglou acum. Echipa, suta la suta. Tot ce e in jurul meu este despre academia lui și despre el. Am facut aceasta schimbare pentru ca așa am simțit. Am crezut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul public a aparut miercuri informația conform careia Simona Halep și Toni Iuruc ar urma sa divorțeze dupa doar un an de mariaj, scrie Hotnews. Contactati de Fanatik.ro , Toni Iuruc si Nicolae Halep, fratele Simonei, au refuzat sa comenteze informația aparuta in Prosport . Simona și Toni au…

- Simona Halep divorțeaza inainte de petrecerea sa de nunta! La mai puțin de un an de cand s-au casatorit civil, marea tenismena a luat decizia de a se desparți de cel ce i-a devenit soț. Marea tenismena urma sa imbrace rochia de mireasa pe 13 noiembrie a.c. Simona Halep și Toni Iuruc vor parafa separarea…

- Au aparut primele zvonuri legate de faptul ca Simona Halep și Toni Iuruc ar urma sa divorțeze, potrivit ProSport . ”Nu comentez viața noastra privata… Nu, nu divorțez maine… Nu mai insistați, no comment”, a declarat Toni Iuruc pentru Fanatik . ”Nu comentez, nu pot sa comentez”, a spus fratele Simonei, Nicolae…

- Simona Halep divorțeaza inainte de petrecerea de nunta! La mai puțin de un an de cand s-au casatorit civil, marea tenismena a luat decizia de a se desparți de omul de afaceri. Marea tenismena urma sa imbrace rochia de mireasa pe 13 noiembrie a.c. Simona Halep și Toni Iuruc vor parafa separarea la notariat,…

- Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc la mai puțin de un an de cand cei doi s-au casatorit civil, dupa o decizie luata de comun de acord. Sursele ProSport susțin ca Halep și Iuruc vor parafa separarea la notariat, cel mai probabil in cursul zilei de joi, iar apoi fiecare iși va vedea de drumul sau.…

- Simona Halep și Toni Iuruc ar avea probleme in cuplu și se pregatesc sa divorțeze, scrie Prosport. Cei doi soți ar fi anulat cununia religioasa, care era programata pe data de 13 noiembrie, și se vor separa legal in scurt timp.

- Simona Halep și Toni Iuruc nu se uita la bani pentru nunta lor. Deși deocamdata este angrenata in turneele de pe continentul american și pregatește US Open, pe Halep o așteapta, in 13 noiembrie, cel mai important eveniment din viața ei de pana acum. Sau cel mai spectaculos. Casatoria religioasa și nunta…

- Ilie Nastase a fost evacuat aseara din apartamentul aflat in complexul rezidential de lux “Stejarii”, care apartine miliardarului Ion Tiriac. Fostul tenismen locuia in complex de doi ani. Ilie Nastase si-a luat bagajele din locuinta pe care i-o pusese la dispozitie prietenul sau de o viața, Ion Tiriac,…