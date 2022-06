Bombă găsită în timpul lucrărilor de înlocuire a liniilor de tramvai O bomba a fost gasita miercuri de muncitorii care lucreaza la inlocuirea liniilor de tramvai din Reșița. Potrivit ISU Caraș-Severin, echipa pirotehnica a intervenit miercuri pentru cercetarea și ridicarea unei bombe de aruncator de artilerie (calibru 120 mm). Muniția a fost descoperita in timpul lucrarilor ce se desfașoara in cadrul șantierului pentru schimbarea liniei de […] Articolul Bomba gasita in timpul lucrarilor de inlocuire a liniilor de tramvai a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

