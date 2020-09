BOMBĂ! Gabriela Firea contestă alegerile din București! Gabriela Firea se alatura celor care contesta corectitudinea votului de duminica, de la alegerile locale. Firea, care a pierdut Primaria Capitalei in favoarea lui Nicușor Dan, vorbește și ea despre contestarea rezultatului alegerilor. „Sunt indicii ca lucrurile nu au fost corecte in toate secțiile de votare. In multe secții s-au defectat tabletele STS și mult timp nu au funcționat. La 21.00, printr-un blocaj, nu se mai puteau scana buletine, dar se putea filma ce se intampla in secția de votare. Aceste imagini pot fi analizate și se poate vedea ce s-a intamplat in secțiile de votare. Supraveghetorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea si-a recunoscut infrangerea in alegeri. Firea acuza CET-urile si pe Victor Ponta de diferenta de 5% intre ea si Nicusor Dan. Gabriela Firea, invinsa in alegerile pentru Primaria Capitalei, spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru București…

- Rezultate partiale alegeri locale 2020 Bucuresti. Nicusor Dan, noul primar general, USR are 3 sectoare Alegerile locale din 27 septembrie au adus rezultate surprinzatoare in Capitala, unde PSD a ramas la conducerea unui singur sector. In principala batalie electorala din Bucuresti, Gabriela Firea a…

- Exit Poll transmis la orele 2100, de Avangarde. Primaria Capitalei a fost caștigata de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, reușind s-o depașeasca pe Gabriela Firea. Prezența la urne a fost mai mare la țara decat in orașe. Capitala, pe ultimul loc in privința prezenței la vot, dar cu un…

- Fostul premier si lider PSD Viorica Dancila isi exprima sustinerea pentru Gabriela Firea in cursa pentru Primaria Capitalei, afirmand ca PSD va fi din nou victorios in Bucuresti, iar Nicusor Dan, pe care il numeste ”acest independent de dreapta”, va pierde alegerile in Bucuresti, anunța news.ro.”O…

- Mihai Gadea a prezentat, luni, la Sinteza zilei, datele celui mai nou sondaj Sociopol privind alegerile locale din București. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Gabriela Firea ar caștiga un nou mandat la Primaria Capitalei, cu 41% din voturi. Principalul sau contracandidat, Nicușor…

- ”Eu cred ca va fi foarte greu sa faci diferența intre un elev ai carui parinți caștiga, de exemplu, 2000 de lei și un copil ai carui parinți caștiga 2300 de lei. Vin astazi cu o acțiune cat se poate de concreta. Colegii mei mai tineri și seniorii au preferat sa stranga banuții, deși ii puteau…

- ​Activitatea consilierilor generali și locali ai PMP a cântarit decisiv, atunci când s-a decis ca Partidul Mișcarea Populara sa nu fie cooptat în alianța pentru București dintre PNL și USR-PLUS, a explicat la RFI liderul USR București, Claudiu Nasui.”Am avut discuții cu consilierii…

- Conducerea PNL a validat, sambata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala. "Am validat intelegerea unei colaborari loiale cu partenerii de la USR PLUS si, de asemenea, am validat atat candidatii…