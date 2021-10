Scandal in Big Pharma! Moderna a anuntat ca 1,63 de milioane de vaccinuri ale sale au fost contaminate cu substante straine. Cine e de vina? „O eroare umana”, a venit raspunsul companiei farmaceutice. E vorba de fiolele ce au fost distribuite in Japonia, dar produse in Spania. Retragerea vaccinului, luata ca masura preventiva dupa detectarea […] The post BOMBA! Fiole de vaccin Moderna, contaminate! S-au "spalat pe maini" imediat: "eroare umana" first appeared on Ziarul National .