Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege in acest sens, elaborat senatorul Daniel Zamfir și majoritatea colegilor sai senatori din PSD, a fost adoptat de Senat, cu voturile majoritații parlamentare. Astfel, serviciile de apa și canalizare, alimentarea cu energie sau gaze naturale, transportul public, dar și telefonia…

- Parlamentul a adoptat legea: Angajatorii, obligați sa dea liber parinților in caz de inchidere a școlilor Proiectul de lege care ii obliga pe angajatori sa le acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se inchid din cauza unor „situații extreme” a fost adoptat cu unanimitate…

- Camera Deputatilor a adoptat, in unanimitate, proiectul care prevede posibilitatea incheierii casatoriei si in gradinile publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber, cu aprobarea primarului. Proiectul de lege prevede modificarea si completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996…

- Organizatia ActiveWatch a transmis joi o scrisoare deschisa in care cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea scutirii de impozit pentru jurnalisti, pentru ca este "imorala" si poate "finanta propaganda politica". Pe 11 februarie, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege…

- Pe 11 februarie, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege care contribuie la compromiterea profesiei de jurnalist, spune ActiveWatch. Proiectul pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal propune scutirea jurnalistilor de plata impozitului pe veniturile din salarii si drepturi de…

- Clasele pt. minoritatile nationale vor putea fi infiintate cu doar 10 elevi Foto: Arhiva. Senatul României a adoptat o serie de amendamente care vizeeaza legislatia din domeniul înatamântului, printre care si câteva modificari referitoare la învatamântul…

- Senatul Romaniei a adoptat proiectul de lege privind antitiganismul prin care se introduc noi pedepse cu inchisoarea de pana la 10 ani pentru anumite fapte. La inceputul lunii decembrie a.c., Senatul a adoptat tacit proiectul de lege prin care se pedepseste cu inchisoarea antitiganismul. Conform documentului,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masa de la 15,18 lei la 20 de lei. S-au inregistrat 267 de voturi ''pentru''.Proiectul de lege modifica in acest sens art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor…